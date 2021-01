Der Eierhof Hennes aus Euskirchen möchte in Wallscheid einen Freilandstall für 14 990 Freiland-Legehennen bauen. In einer späteren Phase soll das Projekt um einen zweiten Stall der gleichen Größe erweitert werden. Dann würden rund 30 000 Hühner in Wallscheid ihre Eier legen. Foto: dpa