Morbach : Gemeindeschwester plus auch im Hunsrück

Foto: picture alliance / dpa/Oliver Berg

Morbach (red) Das Land hat der Gemeinde Morbach eine halbe Stelle für eine Gemeindeschwester plus bewilligt. Bürgermeister Andreas Hackethal will diese in ein geplantes Seniorenberatungszentrum integrieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken