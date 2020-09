Hilfe für Senioren : Das Morbacher „Geheischnis“ hat seine Türen jetzt offen

Morbach Der Eingang ist nicht zu verfehlen. Er wird eingerahmt von einem großen roten Herz und einer Hand mit Herz, dem Logo der neuen Seniorenberatungsstelle „Geheischnis“.

Es signalisiert auf den ersten Blick, worum es dort geht: um einfühlsame fachkundige Beratung „mit Wohlfühlcharakter“. Denn dafür steht auch der Name in Hunsrücker Mundart. Ratsuchende Menschen sollen sich gut und präventiv beraten und zugleich gut aufgehoben fühlen.

Die Gemeinde Morbach hat dafür wie berichtet die Voraussetzungen geschaffen. Sie ist Träger der Beratungsstelle, für die sie in diesem Jahr, einschließlich Einrichtung an die 100 000 Euro ausgibt. Gefördert wird das Angebot im Rahmen der Landesinitiative „Gemeindeschwester plus“ sowie von den gesetzlichen Krankenkassen und -verbänden in Rheinland-Pfalz.

Bürgermeister Andreas Hackethal dankte daher allen, die es ermöglichten, den Förderern wie Gemeinderats- und Ortsbeiratsmitgliedern und Aktiven des Senioren- und Behindertenbeirats. Ihnen allen gebühre ein großes Kompliment, dieses „wirklich gemeinsame Projekt“ frühzeitig auf den Weg gebracht zu haben. Denn die Herausforderungen des demografischen Wandels seien noch längst nicht in allen Köpfen angekommen. Nun gelte es, das Geheischnis weiterzuentwickeln – und das unabhängig von etwaigen weiteren Förderungen. Das Angebot reihe sich ein in weitere Bemühungen für eine „demografiefeste“ Gemeinde. Die bauliche Zielsetzung „Innen- vor Außenentwicklung“ zähle dazu ebenso wie Investitionen in Barrierefreiheit oder der Seniorenbus. Strukturen wie diese gelte es in allen Ortsbezirken finanzierbar vorzuhalten.