Natur : Eichen-Wildlinge für den Wald der Zukunft

Morbach Freiwillige aus ganz Deutschland arbeiten beim Bergwaldprojekt-Einsatz im Gemeindewald Morbach mit.

( Schon zum vierten Mal packen die freiwilligen Helfer des Bergwaldprojekt im Gemeindewald Morbach tatkräftig an. Sie kommen aus den verschiedensten Regionen Deutschlands, um sich für den Wald und die Natur in Zeiten des Klimawandels zu engagieren.

Revierförsterin Helena Stein und Amélie Faul, die im August ihre Ausbildung zur Forstwirtin im Forstbetrieb Morbach begonnen hat, freuen sich vor allem über die weibliche Unterstützung im Revier, die in diesem Jahr besonders zahlreich ist. „Der Frauenanteil in der Forstwirtschaft ist auch heute noch sehr gering, deswegen ist es umso schöner, dass dieses Jahr zufällig auch das Team des Bergwaldprojektes komplett weiblich besetzt ist. Bei den freiwilligen Helfern sind aber natürlich auch Männer dabei“, erklärt Helena Stein.

In diesem Jahr werden die durch Sturm und Borkenkäferbefall entstandenen Kahlflächen mit Eichen-Wildlingen bepflanzt und mit Gattern geschützt. Die Eichen stammen von einer Fläche im Gemeindewald, auf der sich die Eichen in großer Anzahl selbst ausgesät haben. Die dreijährigen Pflänzchen werden mit einem Hohlspaten ausgepflanzt und mit der Schubkarre auf die Pflanzflächen gefahren. Dort eingepflanzt sind sie Teil des Waldumbaus im Gemeindewald. Da die Eichen aus dem eigenen Revier stammen, seien sie das Klima vor Ort gewöhnt und die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigten, dass die Pflänzchen gut anwachsen und die heimischen Eichen gut mit den veränderten Bedingungen des Klimawandels zurechtkommen. „Zudem kann mit dem eigenen Pflanzgut nicht nur Kosten eingespart werden, sondern auch auf die Pflanzenknappheit in den forstlichen Baumschulen reagiert werden“, so die Försterin.