Benefiz : Gemeinsam stark für Hilfe bei Depressionen

Wittlich Bei der Mut-Tour betreiben seit 2012 Menschen mit und ohne Depressionserfahrung gemeinsam Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Thema. Sie setzen ihr Gesicht und ihre persönlichen Geschichten für mehr Wissen und Mut im Umgang mit psychischen Erkrankungen ein.

Bis 2019 waren die ehrenamtlichen Teilnehmenden jeden Sommer in Sechserteams auf Tandems und zu Fuß in Deutschland unterwegs, um mit Menschen am Wegesrand ins Gespräch zu kommen: 260 Menschen mit und ohne Depressionserfahrung haben gemeinsam mehr als 34 000 Kilometer zurückgelegt.