Tourismus : Gemeinsamer Auftritt für Traben-Trarbach und Kröv

Traben-Trarbach/Kröv Neuer Tourismuszweckverband Moselregion wirbt mit frischen Namen und Logo.

Seit ein paar Tagen ist die Moselregion Traben-Trarbach Kröv in neuem Corporate Design online auffindbar unter www.moselregion.com. Nachdem im vergangenen Jahr mit der Gründung des Tourismuszweckverband Moselregion Traben-Trarbach Kröv sowie dem erarbeiteten Tourismuskonzept die Weichen für die operative Arbeit gestellt wurden, konnte mit neuem Logo, Namen sowie einem neuen Corporate Design das Marketing für die Moselregion starten.

Seit Ende Dezember ist die erste Printversion der Imagebroschüre mit dem Titel #moselliebe in den örtlichen Tourist-Informationen in Kröv, Kinheim, Traben-Trarbach, Enkirch und Reil erhältlich. Die Broschüre mit einer ersten Auflage von 25 000 Stück ist mehrsprachig in deutsch, englisch und niederländisch gestaltet und präsentiert die gesamte Region unter Berücksichtigung der Profilthemen des Tourismuskonzept. Als klassische Imagebroschüre dient sie dem Gast als erstes Inspirations- sowie Informationsinstrument mit ansprechenden Bildern, moseltypischen Sprichworten, Karikaturen und einer persönlichen Note.