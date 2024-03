Planungssicherheit für 2024 Trotz Defizit: Kreis Bernkastel-Wittlich bekommt Genehmigung für den Haushalt

Landrat Gregor Eibes hatte es bei der Vorstellung des Kreis-Haushalts gesagt: Entgegen der Gewohnheiten sei der Etat für 2024 nicht ausgeglichen. Es war das erste Mal seit 2014, dass der Haushalt defizitär ist. Der Kreis hatte zwar auch in den vergangenen Jahren Schulden gemacht, aber diese waren in der Regel wegen sogenannter Investitionskredite entstanden: mittelfristige bis langfristige Kredite, die zur Finanzierung des Anlagevermögens dienen, also zum Beispiel für Straßen oder Gebäude. Also Güter, die dem Kreis langfristig zur Verfügung stehen. Bei Unternehmen sind diese Investitionen wichtig für die Zukunft und schonen die Liquidität. Daher war der Haushalt des Kreises kaufmännisch gesehen in den vergangenen Jahren nicht defizitär.