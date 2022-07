Veranstaltung : Ein Vorgeschmack aufs Himmelreich

Die gut gelaunten Dartseller freuen sich auf die Moseloperette Zeltinger Himmelreich 2022. Foto: TV/Monika Traut-Bonato

Zeltingen-Rachtig Nach einem Jahr Zwangspause geht ein Klassiker wieder an den Start: Die Operette Zeltinger Himmelreich. Der TV war bei der Generalprobe dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Traut-Bonato

Das Wetter machte ausgerechnet am Abend der Generalprobe den Akteuren einen Strich durch die Rechnung. Der historische Zeltinger Marktplatz blieb leer, die Generalprobe unter Spielleiter Hans-Peter Koppelkamm wurde kurzerhand gleich nebenan ins „Kelterhaus Schorlemer“ verlegt.

Dort hieß es dann Vorhang auf für die Moseloperette „Zeltinger Himmelreich“. Die gut besuchte Veranstaltung entlockte den Zuschauern am Ende begeisterten Applaus und Zugaberufe. Ab dem 22. Juli wird die Operette an sechs Terminen aufgeführt, die unabhängig vom Wetter stattfinden können.

In der weit über die Region hinaus bekannten Operette entführen die in historischen Kostümen gewandeten Musiker die Zuschauer in die Welt des 18. Jahrhunderts. Alles dreht sich dabei um Wein und Geschichten rund um das edle Getränk.

Mitte der 1950er Jahre hat alles angefangen: Der Moselort Zeltingen-Rachtig bekam eine eigene Operette, die seitdem im Zwei-Jahres-Rhythmus – mit kleineren Unterbrechungen - aufgeführt wird. 2021 gab es eine coronabedingte Pause. Aber jetzt darf wieder gespielt werden: Vor und hinter der Bühne sind rund 100 Aktive fleißig am üben und werkeln, am Freitag, 22. Juli ist die Premierenaufführung.

Die Operette wird ausschließlich von Laien aus dem Ort gespielt. Sie wurde geschrieben von dem Solinger Komponisten Werner Stamm, Rechteinhaber des bekannten Trink- und Schunkelliedes „Wenn das Wasser im Rhein goldner Wein wär‘“ – das natürlich auch in der Moseloperette zum Zuge kommt. Hamm war damals Gast in dem bekannten Moselort , für den er eine eigene Operette schrieb. In dem Musikstück geht es um aufsässige Moselaner ausgangs des 18. Jahrhunderts, die gegen ihren Landesherren, den Kurfürsten zu Cöln aufbegehren. Denn die Winzer aus dem kurkölnischen Oberamt Zeltingen-Rachtig wollen im Jahr 1780 den Zehnten nicht mehr zahlen, der alljährlich in Form von Wein aus den hervorragenden Zeltinger Weinlagen „Zeltinger Himmelreich, Schloßberg, Sonnenuhr und Deutschherrenberg“ zu erbringen ist.

Dem Kurfürst wird ausgerichtet, der Wein sei in diesem Jahr so sauer, dass er unmöglich bei Hofe kredenzt werden könne. Als urplötzlich ein Abgesandter des Kurfürsten auftaucht, um sich vor Ort von der Qualität des Weines zu überzeugen, ist die Aufregung verständlicherweise groß. Doch mit einer List gelingt es den pfiffigen Winzern, den Kontrolleur hinters Licht zu führen.

Veranstalter der dreistündigen Operette ist die Ortsgemeinde Zeltingen-Rachtig. Sie ist ebenfalls alleiniger Rechteinhaber an den Liedern der Operette. Mittlerweile gehören ihr auch die historischen Kostüme, die lange über einen Theaterverleih organisiert wurden.

Der Marktplatz ist vorbereitet: Die Zuschauer können kommen. Foto: TV/Monika Traut-Bonato