Corona : Ab sofort gilt generelles Besuchsverbot im Verbundkrankenhaus

Wittlich/Bernkastel-Kues Mit sofortiger Wirkung hat die Klinikleitung des Verbundkrankenhauses für beide Klinikstandorte ein generelles Besuchsverbot ausgesprochen. „Leider zwingt uns das stark gestiegene Covid-19-Infektionsgeschehen zu diesem Schritt“, so die kaufmännische Direktorin Ulrike Schnell.

Werdende Mütter können auch weiterhin durch den Vater oder eine Begleitperson zur Geburt in den Kreißsaal und später auf die Wochenstation begleiten werden. Bei ihnen wird im Vorfeld ein Antigen-Schnelltest gemacht. Ausnahmen werden nach Absprache auch für Härtefälle ermöglicht, etwa in der Palliativmedizin. Patienten der ambulanten Sprechstunden, des MVZ sowie anderer in den Kliniken ansässigen Praxen können Termine wahrnehmen.