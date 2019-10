Kreisparteitag : Genossen im Kreis Bernkastel-Wittlich üben sich in Selbstkritik

Neumagen-Dhron Schlechte Umfragewerte drücken auf die Stimmung. Kreis-SPD wählt Bettina Brück erneut zur Vorsitzenden

Wie kann man dem negativen Trend entgegenwirken? Wie kann man die Menschen davon überzeugen, SPD zu wählen? Diese Frage dominierte am Samstag den Kreisparteitag in der Dhrontalhalle in Neumagen-Dhron. Die Kreisvorsitzende Bettina Brück, die mit 57 Ja- und zwei Neinstimmen bei einer Enthaltung erneut zur Vorsitzenden gewählt wurde, war noch eher verhalten in ihrer Selbstkritik. Gastredner Hans Jürgen Noss aus Birkenfeld, innenpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, sprach hingegen Tacheles: „Was machen wir verkehrt?“ fragte er in den Saal, wo 62 Delegierte Platz genommen hatten. Noss ist überzeugt: „Wir müssen mehr miteinander sprechen. Wir müssen vor allem Themen ansprechen, die die Menschen direkt betreffen. Menschen, die uns immer gewählt haben, lassen wir am Rand liegen.“ Allerdings sieht Noss einen Hoffnungsschimmer. Rheinland-Pfalz sei eines der wenigen Bundesländer, wo für die SPD noch die Chance bestehe, auch bei der nächsten Landtagswahl die Regierung zu stellen.