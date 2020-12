Umwelt : E-Car-Sharing auf neuen Wegen

Foto: Christoph Strouvelle

Monzelfeld Die Genossenschaft „Energiewende Hunsrück-Mosel eG“ bilanziert ein Jahr E-Carsharing: Es kam anders als gedacht.

Mit einem E-Car-Sharing-Projekt ist die „Energiewende Hunsrück-Mosel“ in Monzelfeld im vergangenen Jahr an den Start gegangen. Das Projekt wurde in Monzelfeld allerdings nicht so erfolgreich wie gedacht. Stattdessen meldeten die Traben-Trarbacher Interesse an, sich daran zu beteiligen.

Um die Umwelt zu schonen, regenerative Energien zu erzeugen und diese auch vor Ort zu nutzen, hatte sich vor zwei Jahren die Energiegenossenschaft „Energiewende Hunsrück-Mosel“ in Monzelfeld gegründet. Neben der Anlage von Photovoltaikanlagen, darunter auch für die örtliche Kita, hat die Genossenschaft im vergangenen Jahr ein E-Car-Sharing-Projekt gestartet. „Wir wollten nicht länger auf Maßnahmen der Politik warten und mit dem Projekt , E-Car-Sharing in Bürgerhand’ einen Beitrag für die selbst gestaltete Verkehrswende auf dem Land leisten – quasi von Bürger für Bürger. Wir wollten zeigen, dass individuelle Mobilität auch ohne eigenes Auto funktioniert,“ sagt Rainer van den Bosch von der Genossenschaft. Dazu konnten sie das Autohaus Metzen in Monzelfeld als Kooperationspartner gewinnen (der TV berichtete). Startschuss war dann der 9. November 2019. Eingesetzt wurden zwei gebrauchte E-Autos, ein Renault Zoe und ein Kia eSoul. Allerdings zeigte sich in den vergangenen zwölf Monaten, dass der Plan nicht so aufging wie gedacht: „Die zwei Fahrzeuge am Standort Monzelfeld wurden in den Wintermonaten kaum gebucht.“ Völlig unerwartet habe dann eine Gruppe aus Traben-Trarbach Interesse angemeldet, eines der beiden Autos dort zu nutzen. Daraufhin hat die Genossenschaft den Renault Zoe im Februar nach Traben-Trarbach verlegt, was eine Verbesserung der Auslastung brachte, sagt Vorstandskollege Wolfgang Stein.

INFO „Energiewende Hunsrück-Mosel eG“ Im August 2018 wurde die Genossenschaft „Energiewende Hunsrück-Mosel eG“ geschäftsfähig und darf seitdem die Bezeichnung „eingetragene Genossenschaft“ (eG) tragen. Ursprünglich waren es 17 Mitglieder, inzwischen 100. Seitdem hat die „Energiewende Hunsrück-Mosel eG“ fast 265 000 Euro für Photovoltaik-Anlagen an ihrem Geschäftssitz Monzelfeld im Hunsrück investiert. Mit den Einlagen der Mitglieder standen die nötigen 20 Prozent an Eigenkapital zur Verfügung um die Projekte zu verwirklichen. Die restlichen 80 Prozent der Investitionssumme wurden über zwei regionale Banken finanziert, die damit auch an der regionalen Wertschöpfung teilhaben können. Mit der jährlich erzeugten Strommenge der neun Anlagen könnten rechnerisch bereits zehn Prozent der knapp 1400 Einwohner zählenden Gemeinde Monzelfeld mit solarem Strom vom Dach versorgt werden. Die Akzeptanz in der Region ist groß: Die Mitglieder haben im Schnitt 1000 Euro an Einlagen gezeichnet, obwohl für die Mitglied­schaft nur drei Anteile zu je 100 Euro erworben werden müssen. Mehr Informationen zum Thema gibt es unter www.ewhm.de oder per E-Mail an info@ewhm.de.

Nach zwölf Monaten gab in der Nutzungsstatistik zudem neue Erkenntnisse: Die Hälfte der Fahrten war weniger als sieben Kilometer lang. Die kürzeste Fahrt war zwei Kilometer, die längste 232 Kilometer. Im Schnitt wurden die Fahrzeuge pro Buchung für zwei Stunden und 40 Minuten genutzt. 80 Prozent der Nutzungen wurden in Traben-Trarbach, nur 20 Prozent in Monzelfeld registriert.

Van den Bosch bilanziert: „Wir müssen feststellen, dass im ländlichen Raum ein E-Car-Sharing nicht nachhaltig zu betreiben ist, wenn die Kosten allein von den Umsätzen der gebuchten Fahrzeuge erwirtschaftet werden sollen. Deshalb wird der Standort Monzelfeld wegen fehlender Wirtschaftlichkeit zum Jahresende geschlossen. Der Standort Traben-Trarbach entwickelt sich dagegen sehr erfreulich, so dass wir über eine Aufstockung unseres Angebots mit einem Fahrzeug mit größerer Reichweite nachdenken.“