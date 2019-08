Umwelt : Genug Wasser, ausreichend Sauerstoff in der Mosel

Trier/Bernkastel-Kues Die anhaltend hohen Temperaturen bedeuten für Lebewesen, die im Wasser leben, zwar mehr Stress. Doch trotz der trockenen Witterung sind Flora, Fauna und Schifffahrt auf der Mosel noch im grünen Bereich. Sorgen bereitet lediglich die Blaualge.

Das trockene und heiße Wetter macht der Vegetation zu schaffen. Landwirte stöhnen über geringere Ernten, Winzer über Sonnenbrand an den Trauben. Doch wie wirken sich die derzeitigen Wetterverhältnisse auf die Mosel aus? Das Wichtigste: Der Schiffsverkehr ist nicht beeinträchtigt, sagt Christoph Murtzen vom Wasser- und Schifffahrtsamt in Trier. „Die Mosel ist ein staugeregelter Fluss im Gegensatz zum Rhein, wo 2018 die Schiffe aufgrund Niedrigwassers nur noch mit einem Bruchteil ihrer sonst üblichen Ladung fahren konnten“, sagt Murtzen.

Nicht nur die Menge, auch die Qualität des Moselwassers gibt derzeit wenig Grund zur Beunruhigung. Zwar hat die trocken-heiße Witterung der vergangenen Woche dazu geführt, dass die Temperatur der Mosel bis auf einen Tagesmittelwert von 26,3 Grad angestiegen ist, sagt Gerd Plachetka vom Landesamt für Umwelt in Mainz. Doch ist dieser aufgrund der Regenfälle am letzten Sonntag im Juli wieder auf 25 Grad gesunken. Damit seien die Wassertemperaturen vergleichbar mit den aus dem Jahr 2018, als der Wert Ende Juli bei 26,6 Grad gelegen hatte. Die Fische sowie wirbellose Tiere wie Muscheln und Kleinkrebse, die in der Mosel leben, befänden sich zwar durch anhaltend hohe Temperaturen in einer Stresssituation, da sie auch mehr Sauerstoff benötigten. Der Sauerstoffgehalt sei aber bei Werten von sechs bis acht Milligramm pro Liter in einem unkritischen Bereich. Es bestehe keine akute Gefahr für ein Fischsterben, erläutert Plachetka.