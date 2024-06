Genuss und Vergnügen Der Weinstand in Bernkastel-Kues öffnet wieder

Es war eine Idee, die ein wenig aus der Not heraus geboren wurde: Als im Sommer 2020 wegen der Corona-Pandemie viele Einschränkungen in der Gastronomie galten, zog es die Menschen raus an die frische Luft. Und da kam auch in Bernkastel-Kues die Idee auf, einen Weinstand zu bauen, an dem Besucher mit Freunden zwanglos ein Glas Wein trinken können – und das mit Blick auf die Mosel.