Heimat und Genuss : Genuss von der Streuobstwiese — Aktionswochen in Hochwald und Hunsrück

Info

– 24. September bis 3. Oktober: Aktionen mit Speisen und Getränken aus Streuobst bei den Gastronomen, Teilnehmer: Hotel-Restaurant Zur Post in Kell am See, www.postkueche.de, Weinhotel Klostermühle in Ockfen, www.klostermuehle-saar.de, Hotel-Restaurant Laux in Merzig-Weiler, www.hotel-laux.de, Restaurant Meyershof in Nonnweiler-Otzenhausen, www.restaurant-meyershof.de, Hotel-Restaurant Steuer in Allenbach, www.hotel-steuer.de, Hotel-Restaurant Zum Stern in Baumholder, www.zum-stern-baumholder.de

– 24. September: Offizielle Eröffnung der Aktion in der Festscheune des Viezhofs Hunsicker in Fisch mit moderierter Probe von zehn Viezsorten und Vesperplatte, Infos und Anmeldung: info@viezhof.de

– 24./25. September: Viezfest in Hilscheid am Lecker Pfädche. Viezwanderung auf Abschnitten des Lecker Pfädche und des Obstbaumlehrpfads am 25. September ab 10 Uhr. Infos: www.erbeskopf.de

– 25. September: Kaffee und Kuchen aus Äpfeln und Birnen im Obsthof von Familie Lutz in Fisch, Infos: www.viezvonlutz.de

– 30. September: Expedition Streuobstwiese – Apfelsaft keltern von 15 bis 17 Uhr in Gusenburg, Infos: www.naturpark.org.de/aktuelles

– 1. Oktober: Streuobsttag in Gusenburg, 10 bis 17 Uhr in der Grenderichhalle, Veranstalter Obst- und Gartenbauverein Hochwald, Gemeinde Gusenburg und Naturpark Saar-Hunsrück, Infos: www.naturpark.org/aktuelles/veranstaltungen

– 1. Oktober Viezfest in der Merziger Altstadt mit Ständen von Wolfgang Schmitt und Josef Jacoby, Infos: www.merzig.de

– 1. Oktober ab 10 Uhr: Keltern auf der Herrenmühle in Freudenburg, Sonntag 2. Oktober, 14 Uhr: Eröffnung der Wildling-Station auf der Herrenmühle, Stündlicher Kurzvortrag von Klaus Marx zum Thema „Streuobstwiesen, deren Bedeutung und Erhalt“. Infos: www.wildling-von-hei.de

– 8. Oktober ab 14 Uhr: „Erlebnis auf der Streuobstwiese“ – Geschmacksproben und Vorträge auf der Streuobstwiese am Sportplatz in Mackenrodt, Veranstalter; Birkenfelder Originale, Infos: www.birkenfelder-originale.de

– 8./9. Oktober: Großes Äppelfeschd in Tettingen-Butzdorf und Borg mit Apfelverkauf, warmen Speisen, Live-Musik an beiden Tagen, Viez und Edelbränden. Infos: www.saarländisches-brennereimuseum.de

Weitere Informationen finden Sie im Flyer zur Aktion, der in den Tourist-Informationen sowie den beteiligten Betrieben erhältlich ist, sowie im Internet unter www.ebbes-von-hei.de oder www.naturpark.org/aktuelles oder www.viezstraße-online.de