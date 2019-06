Kurs : Einblick in die Käseherstellung

Einblick in die Käseherstellung

Wittlich (red) Eine „Genuss-Werkstatt“ auf dem Demeterhof Breit in Wittlich zur Milch und Käse-Vielfalt findet am Samstag, 29. Juni, statt. Die Teilnehmer erfahren, welcher Zusammenhang zwischen dem Futter der Tiere, der Milchqualität und der Geschmacksvielfalt besteht.

Paul und Eugenie Brandsma geben einen Einblick in die Praxis der Käserei und vermitteln Hintergrundwissen und Zusammenhänge in der biodynamischen Landwirtschaft. Die Geschmackserkundung wird ergänzt durch ausgesuchte Terroirweine. Die Teilnehmegebühr kostet 29 Euro. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr auf dem Demeterhof Breit, an der L141 zwischen Wittlich und Salmtal.