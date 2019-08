Markt : Genussmarkt am Platz an der Lieser

Wittlich (red) Die Stadt Wittlich veranstaltet am Samstag, 10. August, einen Genussmarkt am Platz an der Lieser. Auf dem Markt werden Ziegenkäse, Wild- und Wurstwaren, Gewürze und Kräuter, Gemüse und Liköre angeboten.

