Markt : Genussmarkt und Streetfoodfestival

Wittlich (red) Der dritte Wittlicher Genussmarkt am Platz an der Lieser und auf dem Marktplatz lockt am Samstag, 13. Juli, von 11 bis 16 Uhr mit 20 Produzenten und Direktvermarktern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken