Polizei : Geparktes Auto wird in Bernkastel-Kues stark beschädigt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Bernkastel-Kues In der Beethovenstraße in Bernkastel-Kues ist am Dienstag zwischen 10 und 14 Uhr ein geparkter Seat an der rechten Seite stark beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.



Wie die Polizei vermutet, scherte ein LKW oder ein ähnlich großes Fahrzeug beim Abbiegen nach rechts in die Brüningstraße mit dem Heck zu weit nach links aus und streifte den weißen Seat. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.