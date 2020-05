Wirtschaft : Planung für Norma-Erweiterung in Hetzerath kommen voran

Hetzerath (will) Die geplante Erweiterung des Norma-Markts in Hetzerath von 800 auf 1200 Quadratmeter ist einen Schritt weiter vorangeschritten. Der Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Wittlich-Land hat beschlossen, dem Verbandsgemeinderat die Einzelfortschreibung des Flächennutzungsplanes Wittlich-Land mit dem Ziel der Zulassung der Erweiterung des bestehenden Norma-Marktes zu empfehlen.

Die geplante Erweiterung von Norma in Hetzerath hängt auch mit der Ansiedlung eines Rewe-Markts in Föhren zusammen. Im künftigen Raumordnungsplan der Region Trier sollen beide Gemeinden zu einem kooperierenden Grundzentrum aufsteigen (wir berichteten mehrfach). Das legitimiert sie dazu, Grundversorgungsfunktionen zu übernehmen, die über die eigenen Ortsgrenzen hinausgehen. Auch Naurath, Rivenich und Bekond gehören zum Versorgungsbereich. Ebenso spielt der nur wenige Hundert Meter vom künftigen Rewe-Markt entfernte Industriepark Region Trier (IRT) mit seinen rund 3000 Beschäftigten eine wichtige Rolle in der Kunden- und Standortanalyse. Um die Verträglichkeit des Vorhabens mit den raumordnerischen Zielen nachzuweisen, mussten Föhren (knapp 3000 Einwohner) und Hetzerath (rund 2200 Einwohner) ein gemeinsames Einzelhandelskonzept in Auftrag geben. Dieses Papier bildete auch die Grundlage für ein Zielabweichungsverfahren. Dieses wurde nötig, weil der Status von Föhren und Hetzerath im derzeit gültigen Regionalen Raumordnungsplan (ROP) noch keine überregionale Grundversorgung zulässt. Der Rewe in Föhren soll 1550 Quadratmeter Verkaufsfläche inklusive Backshop haben. Investor ist der Polcher Unternehmer Achim Lohner. Der Markt soll am Ortsrand von Föhren in Richtung Bekond (L 48) liegen.