Kostenpflichtiger Inhalt: Tourismus : Geplanter Skywalk bei Osann-Monzel nimmt Formen an

Diesen herrlichen Blick kann man schon jetzt an der Stelle, an der der Skywalk gebaut werden soll, genießen. Mit dem Skywalk wird man ihn noch intensiver erleben können. Im Hintergrund ist die Burg Landshut zu sehen. Foto: Christina Bents

Osann-Monzel Was erst nach einer kühnen Idee klang, nimmt Schritt für Schritt Formen an: der gläserne Steg mit Weinpavillon in Osann-Monzel. In der vergangenen Ratssitzung wurde das Projekt, das mit 980 000 Euro kalkuliert ist, mit der Priorität 1 versehen.