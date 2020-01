Musik : Zehn Jahre Gerd-Blume-Show: Mit Anita im Wohnzimmer und auf dem Ring

Gute Stimmung bei der Probe vor dem Jubiläum. Die Bandmitglieder freuen sich auf musikalische Gäste, alte Bekannte und neue Gesichter bei ihrem Jubiläum in Laufeld. Foto: Christina Bents

Pantenburg/Buchholz Die Gerd-Blume-Show feiert ihr zehntes Bühnenjubiläum am Samstag in Laufeld. Im Laufe dieser Dekade haben die Musiker viel erlebt und mit einigen Showgrößen auf der Bühne gestanden.

Mit einem Bierdeckelvertrag fing alles an. Gerd Blume alias Daniel Conrad fand in den 1990er Jahren Schlager richtig gut und war bei vielen Konzerten von Guildo Horn und Dieter Thomas Kuhn. Er sagt: „Es war schon damals mein Traum, mit Mitte 30 eine Schlagerband zu gründen. Irgendwann dachte ich: ,Jetzt wird es Zeit’, und ich habe meine Freunde, die Banderfahrung hatten, gefragt, ob sie dazu Lust hätten und es mit einem Vertrag auf einem Bierdeckel festgemacht.“

Bis heute ist die Band in gleicher Besetzung zusammengeblieben. Ihr erster Song, erinnert sich Johnny da Vendel, mit bürgerlichem Namen Martin Kuckartz, war Anita von Costa Cordalis: „Das war für uns am Anfang machbar.“ Durch die Schlagerarena 2010, die von RPR 2 im Kurhaus in Manderscheid organisiert worden war, hatten sie gleich eine große Bühne bei ihrem ersten Auftritt. „Viele Freunde und Bekannte von uns waren da und wollten sehen und hören, was wir so machen. Das war super“, schwärmt Daniel Conrad noch heute.

Weiter ging es dann eine Stufe kleiner mit einem Auftritt beim Musikverein Laufeld, bei dem sie den Abend alleine gestaltet haben. „Deshalb wollten wir unser Jubiläum dort feiern, weil wir dort angefangen haben. Auf kleine Neuerungen und Gastmusiker können sich die Fans freuen.“ Sieben Musiker stehen bei der Gerd-Blume-Show auf der Bühne, neun gehören insgesamt zur Band, Bass und Gesang sind doppelt besetzt. Pro Jahr hat die Schlagerrockgruppe zwischen 15 und 20 Auftritten deutschlandweit. Sie waren schon in Zwickau, Berlin, Chemnitz, in einigen Städten Nordrhein-Westfalens, und in diesem Jahr steht sogar die Schweiz auf dem Tourplan. „Wir haben uns mal eine Deutschlandkarte besorgt, bei der man die Bundesländer freirubbeln kann, weil wir gerne einmal in allen Bundesländern spielen würden“, sagt Peter Sonnenschein, der im wahren Leben Michael Stolz heißt. Zu ihrer Bekanntheit haben einige Auftritte bei RPR 2 und SWR 4 beigetragen. Mit SWR 4 haben sie 2011 sogar ein eigenes Lied „Macht euch bereit“ produziert, das man in Insiderkreisen kennt.

Auf der Bühne standen sie schon mit Udo Jürgens oder Brings. Die Erfahrung hat gezeigt: „Es ist häufig schwerer, 40 Leute zu begeistern als 4000“, weiß Jacques de Luxe alias Sebastian Meeth. Doch für Daniel Conrad ist auch das kein Problem. Er zieht seine Sonnenbrille an, taucht ein in die Schlagerrockwelt von Gerd Blume, begrüßt die Besucher auch schon mal einzeln und geht spontan auf die Fans ein.

„Das Tolle an unserer Musik ist, dass sie generationenübergreifend wirkt. Wenn wir beispielsweise ,Aber dich gibt’s nur einmal für mich’, spielen, liegen sich Jung und Alt in den Armen. Das ist der Hauptgrund, warum wir das als Hobby machen“, schwärmt Daniel Conrad.

In den Anfangsjahren haben einige Damen sogar Unterwäsche auf die Bühne geworfen oder hatten Plakate mit der Aufschrift „Ich will ein Kind von dir“ dabei. „Heute sind wir mit denen verheiratet“, sagen die Bandmitglieder lachend, und fügen erklärend hinzu: „Aber wir waren damals schon mit ihnen zusammen.“

Sehr gerne erinnern sie sich an ein Wohnzimmerkonzert, das sie einmal verlost haben. „Die Leute hatten ihr Wohnzimmer ausgeräumt, es waren so etwa 40 Menschen da, es gab ein Büfett, und es war eine klasse Stimmung.“ Herausragend sei aber auch der Truck-Grand-Prix mit 4000 Zuhörern gewesen, wo Brings vor ihnen auf der Bühne stand.

Für die Zukunft wollen die Musiker bei ihren zeitgemäßen Interpretationen von deutschsprachigen Schlagern bleiben, überlegen aber auch, neue Formate auszuprobieren, bei denen die Texte mehr Beachtung finden, weil sie oft hintergründiger und tiefer sind, als es auf den ersten Blick scheint.