Nach Eilanträgen betroffener Bewohner Gericht entscheidet: Abriss-Anordnungen zum Campingplatz Hoxel rechtswidrig

Diese Beseitigungsverfügungen der Wittlicher Behörde seien allerdings, „so wie sie ausgesprochen worden seien, erkennbar rechtswidrig“, heißt es in der Begründung der Trierer Richter zu ihrer Entscheidung. Sie führen dazu weiter aus: Das Campingplatzgelände mit den rund 200 Dauerplätzen gehöre der Gemeinde Morbach und sei an eine Betreiberin verpachtet. Mehr als 100 Kleinwochenendhäuser stünden in einem Abstand von deutlich unter fünf Metern zueinander und hielten damit nach Auffassung der Kreis-Bauaufsichtsbehörde den von der Camping- und Wochenendplatzverordnung brandschutzrechtlich geforderten Mindestabstand nicht ein. Im Auftrag der Gemeinde Morbach habe ein Sachverständiger ein Brandschutzkonzept erstellt und darin von Bebauung freizuhaltende Flächen dargestellt. Nutzer, die diese Flächen nicht einhalten, habe der Kreis aufgefordert, alle baulichen Anlagen aus einem Bereich von 2,50 Meter Abstand bis zur Parzellengrenze beziehungsweise fünf Metern Abstand zu den baulichen Anlagen der Nachbarn zu beseitigen.