Justiz : Gericht verwirft Revision zum Hot-Rod-Unfall

Bernkastel-Kues/Andel/Trier (red/will) Es war der vielleicht aufsehenerregendste Unfall an der Mosel in den vergangenen Jahren: Vor rund drei Jahren, im März 2017, hatte der Fahrer eines sogenannten Hot Rods auf der B53 zwischen Bernkastel-Kues und Andel die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, touchierte ein ihm entgegenkommendes Auto, das daraufhin quer zur Fahrbahn stehen blieb.

Damals urteilte die siebte Strafkammer mit dem folgenden Tenor: „Auf die Berufung des Angeklagten wird das Urteil des Amtsgerichts Bernkastel-Kues wie folgt neu gefasst: Der Angeklagte wird wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Freiheitsstrafe wird zur Bewährung ausgesetzt“, so das Urteil.