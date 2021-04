Gratulation : Eiserne Hochzeit

Goldene Hochzeit Gonzerath Foto: TV/privat

Die Eheleute Gertrud und Berni Schmitt aus Gonzerath feiern am 30. April das Fest der Eisernen Hochzeit. Geheiratet haben sie am 30. April 1956 vor dem Standesbeamten in Bernkastel und am 1. Mai 1956 in der Pfarrkirche St. Laurentius in Morscheid.

Durch viel Bewegung bei der Gartenarbeit und regelmäßigen Spaziergängen und natürlich die tägliche Lektüre des Trierischen Volksfreunds feiern Gertrud und Berni Schmitt bei bester Gesundheit das seltene 65-jährige Ehe-Jubiläum.