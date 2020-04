Anmeldezahlen fürs kommende Schuljahr : Gesamtschulen im Kreis Bernkastel-Wittlich sind bei Schülern beliebt

Foto: Winfried Simon (sim)

Bernkastel-Wittlich Knapp 1000 Fünftklässler wollen im kommenden Schuljahr eine Schule im Landkreis besuchen. Bei den Anmeldungen gibt es große Schwankungen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

() 953 Kinder haben sich für die fünften Klassen der weiterführenden Schulen im Kreis angemeldet. Sie werden, so der Stand im März, auf 41 Klassen verteilt. Das entspricht in etwa den Zahlen des Vorjahres (955 Schüler auf 40 Klassen) Die Zahlen wurden kürzlich in der Sitzung des Kreisausschusses präsentiert.

Dabei konnten an zwei Schulen nicht alle Schüler aufgenommen werden, die sich angemeldet hatten: An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Morbach wurden elf Schüler abgelehnt, an der IGS in Salmtal 62.

Lesen Sie auch Direktverbindung gestrichen : Erneuter Ärger wegen der Schulbusse in Hetzerath

Info Das Konzept der IGS Die Leitlinie der IGS ist ein langes, gemeinsames Lernen aller Schüler bis zur Klasse 9. Bis dahin gibt es kein Sitzenbleiben. Die einzelnen Klassen werden aus Kindern mit unterschiedlicher Begabung gebildet, bleiben aber zusammen. Es werden aber Kurse für leistungsstärkere und leistungsschwächere Schüler angeboten. In einer IGS befinden sich alle drei bisherigen Schulsysteme unter einem Dach. Die Schulkinder können die Berufsreife (nach Klasse 9) und den Realschulabschluss (nach Klasse 10) erlangen, später aber auch die Oberstufe besuchen und mit der Fachhochschulreife oder dem Abitur abschließen. Oft wird auch ein „rhythmisierter Ganztagsunterricht“ angeboten. Das heißt, der reguläre Unterricht wird auch in die Nachmittagsstunden verlegt.

Die 55 Integrierten Gesamtschulen in Rheinland-Pfalz sind überwiegend als vierzügige Schulen mit einer gymnasialen Oberstufe errichtet. Maximal können 30 Kinder in eine Klasse gehen. Das heißt, dass nicht mehr als 120 Schüler maximal pro Jahrgang die IGS besuchen können. Da sich laut Konzept der Gesamtschulen (siehe Info) die Klassen aus Schülern mit unterschiedlicher Begabung zusammensetzen müssen, können unter Umständen auch weniger als 30 Schüler in eine Klassen kommen und Kinder, die sich für die IGS beworben haben, werden abgewiesen. Die IGS Morbach nimmt ab dem kommenden Schuljahr nach dem derzeitigen Stand – wegen Mehrfachanmeldungen können die Zahlen bis Schuljahresanfang variieren – 114 Kinder auf, die IGS Salmtal 112.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Schülerbeförderung : Es fährt kein Bus nach Hetzerath

Wie die beiden Gesamtschulen sind auch die Kurfürst-Balduin-Realschule plus in Wittlich (102 Anmeldungen und damit 30 Kinder mehr als im Vorjahr), das Cusanus-Gymnasium Wittlich (ebenfalls 102 Anmeldungen), das Peter-Wust-Gymnasium Wittlich (101 Anmeldungen) und das Nikolaus-von-Kues-Gymnasium Bernkastel-Kues (88 Anmeldungen, das sind 29 Kinder und eine Klasse weniger als im Vorjahr) vierzügig.

Drei fünfte Klassen wird es nach dem jetzigen Stand an der Friedrich-Spee-Realschule plus Neumagen-Dhron geben (59), an der Freiherr-vom-Stein-Relaschule plus Bernkastel-Kues (65) und am Gymnasium Traben-Trarbach (48), dem einzigen Gymnasium im Kreis, das ein Abitur nach acht Jahre anbietet, geben.

Zweizügig werden nach dem aktuellen Stand die Clara-Viebig-Realschule plus in Wittlich sein (47 Anmeldungen), die Realschule plus Thalfang am Erbeskopf (38) die Realschule plus Manderscheid (40) und die Realschule plus Traben-­Trarbach (37) sein.

Auch bei den künftigen Elftklässlern liegen die Integrierten Gesamtschulen in der Beliebtheit vorne: 85 Schüler haben sich für das kommende Schuljahr an der IGS Salmtal angemeldet und wollen dort die elfte Klasse besuchen. Beachtlich: Gleich 38 von ihnen kommen von anderen Schulen. Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, dass seit September 2019 für Kinder aus Hetzerath und Rivenich, die eine Schule im nahen Schweich (Landkreis Trier-Saarburg) besuchen, der Heimweg komplizierter beziehungsweise länger geworden ist. Seit der Einführung des Linienbündels Römische Weinstraße fährt kein Direktbus mehr von Schweich nach Hetzerath oder Rivenich, die Kinder müssen nachmittags erst einen Bus von der Schule zum Bahnhof in Schweich und von dort den Zug nach Hetzerath nehmen. An der Integrierten Gesamtschule in Morbach gab es 55 Anmeldungen.