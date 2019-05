Konzert : Gesangverein feiert Jubiläum

Gesangverein Kleinich. Foto: TV/Ute Heidenreich/Ute Heidenreich

Kleinich (red) Anlässlich seines 125-jährigen Bestehens lädt der Gesangverein Kleinich für Samstag, 11. Mai, und Sonntag, 12. Mai, in die Hirtenfeldhalle in Kleinich ein. Das Fest startet am Samstag ab 19.30 Uhr mit Gesangsdarbietungen befreundeter Vereine.

