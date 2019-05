Konzert : Gesangverein feiert Jubiläum

Gesangverein Kleinich. Foto: TV/Ute Heidenreich/Ute Heidenreich

Kleinich (red) Anlässlich seines 125-jährigen Bestehens lädt der Gesangverein Kleinich für Samstag, 11. Mai, und Sonntag, 12. Mai, in die Hirtenfeldhalle in Kleinich ein. Das Fest startet am Samstag ab 19.30 Uhr mit Gesangsdarbietungen befreundeter Vereine.

Am Sonntag beginnt das Programm um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst. Anschließend spielt der Musikverein Hochscheid. Ab 14 Uhr geht es mit einem Freundschaftssingen mit dem Kinderchor Irmenach, den Gesangvereinen Morbach, Monzelfeld, Deuselbach, dem Kirchenchor Irmenach und dem Männerquartett Brauneberg weiter. Ab 16 Uhr ist der Meisterchor „Sine Nomine“ aus Morbach zu Gast.