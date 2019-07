Ausstellung : Geschäfte im Puppenstubenformat

Wittlich Modelle von Wittlicher Läden des Ehepaares Picard werden ausgestellt.

Das deutsch-französische Ehepaar Karin und Jean-Jacques Brand-Picard, das viele Jahre das Stadtbild Wittlichs bereicherte, ist im Herbst vergangenen Jahres gestorben. Zu Lebzeiten präsentierten die beiden immer im Advent das Ergebnis ihrer peniblen Bastelarbeit im Schaufenster ihres Hauses in der Alt-Neu-Gasse in Wittlich: ehemalige namhafte Wittlicher Geschäfte en miniature. Jedes Jahr kam ein neues Modell dazu, seit 2003 ging das so.