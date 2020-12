Corona : Geschäftsstelle geschlossen

Wittlich/Daun Die VdK-Geschäftsstellen in Daun und Wittlich sind voraussichtlich bis zum 31. Januar 2021 geschlossen. Es wird darum gebeten, Kontakt über Telefon 06571/148 9930, per E-Mail KV-Wittlich-Daun@vdk.de oder per Fax 06571/1489939 aufzunehmen.