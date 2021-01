Präsente : Geschenke für Wengerohrer Kinder

Aventsfenster Wengerohr Foto: TV/Rosi Steinmetz

Wittlich-Wengerohr ( red) Die Adventsfenster in Wengerohr waren eine Bereicherung für Groß und Klein. Sie wurden auch in diesem Jahr im Altdorf Wengerohr von Jung und Alt gesucht und bewundert. 15 Kinder haben mit Erfolg an der Rätselsuche teilgenommen und die richtigen Lösungen sowie ihr Lieblingsplätzchenrezept abgegeben.

Dank der Unterstützung des neuen Ortsvorstehers konnten sich die Kinder über tolle Preise freuen.