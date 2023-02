Umfrage : Blumen, Süßes oder gar nichts – Was verschenken die Menschen in der Region zum Valentinstag?

Susanne Scheiter, Floristin, bereitet in der Blumenhandlung Blumen Lydia einen Valentinsstrauß aus roten und weißen Rosen, Gerbera, Schleierkraut und Johanniskraut vor. Die Blumenhändler in NRW freuen sich auf das Geschäft am Valentinstag am Montag. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: picture alliance/dpa/Bernd Thissen

Region Morgen ist wieder Valentinstag. Floristen, Restaurants und Konditoreien haben bereits ihre Angebote für Verliebte vorbereitet. Was schenken die Menschen aus der Region ihren Liebsten zum Valentinstag? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Wir haben uns umgehört.

Von Sarah Diewald

Die Floristen in der Region bereiten sich auf die Hochsaison vor, und auch Konditoreien stocken ihren Bestand an Pralinen auf. Der Valentinstag steht vor der Tür. Valentinstag, Muttertag oder Vatertag: An diesen Tagen geben viele ihren Liebsten Geschenke, um ihnen ihre Wertschätzung zu zeigen. Was halten die Menschen davon? Nehmen sie teil an dieser Tradition des Geschenkegebens?

Wir haben nachgefragt: „Was schenken sie ihren Liebsten? Oder verzichten sie auf Geschenke an diesen Tagen? Wenn ja, warum?“.

Angelika Hoffmann schenkt nicht nur ihrer eigenen Mutter etwas zum Muttertag, sondern erhält selbst auch Geschenke von ihren fünf Töchtern.

Mario (36) aus Wittlich sagt: „An Vatertag und Muttertag schenke ich meinen Liebsten etwas, ja. Am Valentinstag nicht. Das ist mir zu kommerziell. Außerdem würde ich keine Blumen verschenken wollen, an einem Tag, an dem Hunderttausende andere das auch tun.“

Birgit (69) aus Esch: „Meine Kinder haben inzwischen selbst Familien, da geht das etwas unter. Aber ich brauche auch keine Geschenke mehr, das wäre unsinnig. Ich habe alles, was ich brauche, und was ich sonst noch brauche, kaufe ich mir selbst.“

Kalaschnikova (46) aus Wittlich-Bombogen sagt: „In Europa wird der Muttertag nicht so groß gefeiert. In Kasachstan feiern wir immer groß mit der ganzen Familie zusammen den Tag der Frau am 8. März. Ich kann mich noch erinnern, bereits in der Schule Dinge für diesen Tag gebastelt zu habe. Ich versuche diese Tradition auch an meine Kinder weiter zu geben.“

Angelika (55) aus Sefferweich: „Am Muttertag werde ich von meinen fünf Töchtern beschenkt. Die machen sich auch immer mehr Gedanken, so erhalte ich Geschenke wie einen schönen Brunch oder einen Wellnesstag. Ich beschenke auch weiterhin meine eigene Mutter, die dieses Jahr 90 wird.“

Margit (54) aus Wincheringen: „Viele Menschen tun sich mit Worten schwer, besonders wenn es um Gefühle geht. Valentinstag, Muttertag und Vatertag bieten die Gelegenheit, den Liebsten durch einen Blumenstrauß und eine Karte zu sagen: ,Ich liebe dich. Ich bin froh, dass es dich gibt. Danke, dass du für mich das bist‘.“

Lilli (23) aus Trier: „Am Valentinstag verschenke ich gerne etwas. Früher waren es eher materielle Geschenke, doch mittlerweile schenke ich am liebsten Zeit. Gemeinsame Zeit, Erlebnisse und Erinnerungen mit meinen Liebsten sind für mich viel wertvoller geworden als ein bloßer Gegenstand.“