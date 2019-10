Vortrag : Geschichte eines Krankenhauses

Traben-Trarbach Die Casinogesellschaft zu Trarbach lädt ein zu einem Vortag über „Das Anna-Henrietten-Stift Trarbach – Geschichte eines Krankenhauses“ von Dr. Rüdiger Spier für Freitag, 1. November, 18 Uhr, im Sitzungssaal Alter Bahnhof in Traben.

Ferner hält Hotelier Matthias Ganter einen Vortrag über die Geschichte des Hotels Bellevue am Freitag, 15. November, 18 Uhr. Der Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben. Die Herrenweinprobe der Casinogesellschaft findet statt am Samstag, 7. Dezember, 18 Uhr, im Bürgersaal in Traben.