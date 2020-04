Geschichten : Geschichten von der Mosel als Podcast im Internet

Bernkastel-Kues (red) Unter dem Motto „Jetzt genießen und bald besuchen“ hat Mosel-Reporter Holger Münsch spannende Geschichten in den Weinbergen entlang der Mosel aufgespürt.

Dabei hat er in einem dunklen Keller ein Kartell aufgedeckt, an der Untermosel einen lila Weinberg gefunden und in Bernkastel-Kues Wein „mit besonderen Kräften“ probiert.