Amtliche Siegel an den Türen Asia-Restaurant Koi in Wittlich plötzlich geschlossen - Was steckt dahinter?

Im aufziehenden Nebel aus Trockeneis und unter Kirschblüten-Deko servierte eine vietnamesische Gastronomin (Name der Redaktion bekannt) im Restaurant „Asia Koi“ ihren Gästen Suhsi, Bowls und mehr. Das Asia-Restaurant in der Römerstraße hatte erst im September 2023 in den Räumlichkeiten eröffnet, wo zuvor der Italiener „La Meridiana“ zu finden war. Der Neuankömmling in der Wittlicher Gastro-Szene kam bei vielen Wittlichern gut an. Darüber besteht kein Zweifel, denn das Restaurant war am Wochenende oft ausgebucht.