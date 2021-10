Menschen : Ein besonderes Geschwistertreffen

Sieben der 14 „Mühlenkinder“ leben noch und stehen zusammen vor ihrem Elternhaus: Heinrich (von links), Klaus, Adolf, Magdalena, Resi, Willi und Gerhard. Foto: Brigitte Bettscheider

Bleckhausen/Meerfeld Seit mehr als 100 Jahren ist die Bleckhausener Mühle im Besitz der Großfamilie Sungen. Von den 14 zwischen 1921 und 1940 geborenen „Mühlenkindern“ leben noch sieben. Und die trafen sich jetzt in ihrem Elternhaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Bettscheider

Von dem Müller-Ehepaar Johann und Anna Sungen ist ihre Tüchtigkeit überliefert. Und sie müssen auch fröhliche Menschen gewesen sein. Dieser Eindruck entsteht jedenfalls, wenn man die sieben heute noch lebenden ihrer insgesamt 14 Kinder beim Geschwistertreffen an der Bleckhausener Mühle erlebt. Es wird viel gelacht, es werden vor allem die schönen und lustigen Geschichten erzählt. Und es wird von Magdalena Stute, mit 81 die Jüngste, folgender Kalauer zum Besten gegeben: „Wir Sungens sind eine musikalische Familie. Vater spielte die erste Geige, Mutter spielte auf der Singer-Nähmaschine, und wir Kinder sind flöten gegangen.“

Mit der Musikalität muss es seine Richtigkeit gehabt haben, sie hat sich offenbar weitervererbt. Denn allein aus der Familie von Resi Foegen, der in Meerfeld lebenden zweitjüngsten Sungen-Tochter und selbst Mutter von zehn Kindern, sind 20 Mitglieder in einem Musikverein aktiv. Mit 84 Jahren ist Gerhard Sungen der Jüngste der zehn Brüder. Er erzählt, dass seine Mutter Anna allen Kindern das Tanzen beigebracht habe – auf der Tenne in der Scheune. Sie habe während der Arbeit jede Gelegenheit genutzt, ein Lied anzustimmen und eines der Kinder zum Tanz in den Arm zu nehmen, erinnert er sich.

Info Zur Geschichte der Bleckhausener Mühle Die Mühle im Tal der kleinen Kyll auf der Gemarkung Bleckhausen war 1719 erbaut und 1720 in Betrieb genommen worden. Bis die Mühle im Jahr 1906 in den Besitz der Familie Sungen überging, hatte es eine ganze Reihe von verschiedenen Eigentümern und Pächtern, wirre Besitzverhältnisse und Brände gegeben. Um das Jahr 1910 hatte Johann Sungen die Mühle von seinem Vater übernommen und 1920 Anna geborene Greßnich geheiratet. Aus dieser Ehe gingen 14 Kinder hervor. 1948 wurde gegenüber der Mühle ein neues Wohnhaus erbaut. Seit 1957 ist der heute noch auf dem Mühlenanwesen lebende Nikolaus Sungen der Eigentümer. Doch war seinerzeit das Mühlensterben landauf, landab schon im Gange. Nachdem am 1. Mai 1959 ein Unwetter mit Hochwasser einen Teil der Mühleneinrichtung zerstörte, wurde der Betrieb stillgelegt. Die Bleckhausener Mühle steht noch, ist aber ungenutzt. Auf dem romantisch gelegenen Anwesen befindet sich ein Ausflugslokal, das Ziel von Übernachtungsgästen, Wanderern und Fahrradfahrern ist.

„Unsere Kindheit war eine schöne Zeit“, erklärt unter dem zustimmenden Nicken aller anderen Klaus Sungen, der mit 92 Jahren der Älteste noch lebende ist und zeitlebens auf der Mühle geblieben ist. Sein Bruder Willi (91) hat sein Haus in unmittelbarer Nähe gebaut. Schwester Resi lebt, wie oben bereits erwähnt, im zehn Kilometer entfernten Meerfeld. Die anderen – Magdalena, Adolf, Heinrich und Gerhard sind in Essen, Köln und Bergisch Gladbach zuhause. „Stellen Sie sich das mal vor: mit 16 Personen an einem Tisch!“, sagt Klaus Sungen. „Und es gab nur zwei Schlafkammern für die Kinder, eine für die zehn Jungen und eine für die vier Mädchen.“

Sie erzählen lebhaft vom Schuster, der aus Schutz auf die Bleckhausener Mühle kam, um die Füße aller Kinder zu vermessen und ihnen Schuhe anzufertigen. „Im ersten Jahr durften wir die neuen Schuhe nur sonntags anziehen“, weiß Adolf Sungen (85) noch. Später seien dann die Sohlen genagelt und das Schuhwerk in den Alltagsgebrauch genommen worden. Die Wolle der eigenen Schafe sei auf der Mühle gesponnen und verstrickt worden, erinnert sich Heinrich Sungen (88). „Der Mann, der damals das neue Wohnhaus verputzt hat, ist von dem Geld, das wir beim Verkauf von selbst gepflückten Heidelbeeren eingenommen haben, bezahlt worden“, erzählt Magdalena Stute.

So reiht sich eine Erinnerung an die andere. Und dann kommen doch auch traurige zur Sprache: dass zwei Brüder nicht aus dem Zweiten Weltkrieg heimkehrten; dass die Mutter sich bei einem Unfall in der Mühle den Arm siebenmal gebrochen habe; dass die Eltern nicht alt geworden seien – der Vater 70, die Mutter 64 Jahre.

Michael Sungen hat die Familiengeschichte in diesem Buch für die Nachwelt dokumentiert. Foto: Brigitte Bettscheider