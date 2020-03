Soziales : Gesprächskreis für Angehörige von Demenzerkrankten

Wittlich (red) Die Betreuung und Pflege von Menschen mit Demenz ist für die Angehörigen mit erheblichen Belastungen verbunden. Der Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit Demenz bietet in einem vertrauensvollen Rahmen mit Menschen in einer ähnlichen Lebenssituation in Kontakt zu kommen, Erfahrungsaustausch zu pflegen und Tipps zu erhalten, die den Umgang mit den Betroffenen erleichtern können.



