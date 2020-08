Soziales : Demenz: Hilfe für Angehörige

Morbach (red) Der Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit Demenz ist ein Angebot, das die Möglichkeiten bieten soll in einem vertrauensvollen Rahmen mit anderen Menschen in einer ähnlichen Lebenssituation in Kontakt zu kommen und Erfahrungsaustausch untereinander zu pflegen.

Die Teilnehmer erhalten Infos zu Beratungs- und Entlastungsangeboten. Das erste Treffen findet am Mittwoch, 2. September, von 14 bis 15.30 Uhr in der Birkenfelder Straße 14 in Morbach statt. Die Teilnahme ist kostenlos.