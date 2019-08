Soziales : Gesprächskreis für Pflegende

Traben-Trarbach (red) Der Gesprächskreis für pflegende Angehörige trifft sich am Mittwoch, 4. September, von 15.30 bis 17 Uhr im Aufenthaltsraum „Moseltor“ im Erdgeschoss des Ida-Becker-Hauses, An der Mosel 34 in Traben-Trarbach.

