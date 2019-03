(red) Der Pflegestützpunkt Wittlich II bietet in Kooperation mit dem Ida-Becker-Haus und der Stiftung Kreuznacher Diakonie Sozialstation Traben-Trarbach ein Austauschforum für pflegende Angehörige an.

Der Gesprächskreis trifft sich am Mittwoch, 3. April, von 15.30 bis 17 Uhr im Aufenthaltsraum „Moseltor“ im Erdgeschoss des Ida-Becker-Hauses, An der Mosel 34 in Traben-Trarbach (Eingang Mosel). Michael Ritz, Küchenleiter des Ida-Becker-Hauses referiert zum Thema „Ernährung im Alter, Kostformen und Zubereitung in vielfältiger Art“.