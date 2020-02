Verkehr : Gestade fünf Tage lang gesperrt

Bernkastel-Kues (red) Vollsperrung ab Montag: Das Gestade in Bernkastel-Kues wird vom 2. bis 7. März von der Verbandsgemeindeverwaltung aus kommend in Richtung Brücke komplett gesperrt. Grund: Im Bereich der Neubauten müssen Wasser- und Abwasserkanäle neu verlegt und ein Trafo-Häuschen umgesetzt werden.

Der Verkehr wird vom Tunnel aus kommend an der Verbandsgemeindeverwaltung ans Moselvorgelände abgeleitet. In Höhe des alten Moselbahnhofs kann wieder auf das Gestade aufgefahren werden. Wer von der Brücke kommt, darf in dieser Zeit nur links abbiegen. So kann der gesperrte Bereich umfahren werden.