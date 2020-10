Corona : Die Ersten hamstern schon wieder

Derzeit kommt es wegen der Corona-Pandemie teilweise wieder zu leeren Regalen – wie hier bei Aldi in Wittlich. Foto: Thorben Behring

Bernkastel-Wittlich Viele Einzelhändler verzeichnen eine gestiegene Nachfrage nach Toilettenpapier. Ein Blick in die Regale der Supermärkte in der Region.

Die Schiebetüren eines Supermarktes öffnen sich. Ein Kunde schiebt einen gut gefüllten Einkaufswagen heraus. In der unteren Ablage liegen zwei Packungen Toilettenpapier. Wie zuletzt gemeldet wurde, verzeichnen die Supermärkte wieder eine gestiegene Nachfrage an bestimmten Waren, besonders an Hygieneprodukten oder Grundnahrungsmitteln.

Wie ist die Lage in der Region ?

„Die Tendenz ist da“, sagt Kevin Zöller, Marktleiter bei Rewe in Morbach. Aber leere Regale hat er in Morbach noch nicht beobachtet. Die derzeitige Lage sei nicht vergleichbar mit den Vorratskäufen im Frühjahr. Man beobachte die Situation aber weiter.

Gelassen blickt auch Edeka-Marktleiterin Elke Schultes in Wittlich der Situation entgegen. Die Mehreinkäufe hielten sich in Grenzen. „Die Lieferketten sind sicher, es kommt immer wieder Nachschub herein“, versichert sie.

Auch bei Edeka Fau in Salmtal ergibt eine Stichprobe ein ähnliches Ergebnis: Die Regale sind durchaus noch gefüllt.

Ein Blick in die Wittlicher Supermärkte und Drogerien in der Römerstraße zeigt hingegen einige Leerstellen in den Regalen. Sowohl bei Aldi, als auch bei Edeka sind Mehrkäufe von Toilettenpapier, aber auch Taschentüchern, Küchenpapier, Handseife oder Desinfektionsmitteln unübersehbar. Auch bei den Mehl- und Nudelpackungen zeigt sich eine größere Nachfrage.

Das Klopapier in den Regalen in der benachbarten Drogerie dm war am Tag der Sichtung beinahe ausverkauft.

Grundsätzlich ist es nicht verkehrt, zu Hause einen ausreichenden Vorrat für Katastrophenfälle anzulegen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt den Bürgern für Katastrophen wie etwa Hochwasser, Stromausfall oder Sturm vorzusorgen. Mit einem solchen Vorrat sollte ein Mensch zehn Tage unabhängig von äußerer Hilfe überleben können.