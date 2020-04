Kirche : Gesucht: Kirchliche Glaubensangebote an Ostern

Gesucht: Kirchliche Glaubensangebote an Ostern

Bernkastel-Wittlich Für viele gehört der Gottesdienst zu Ostern dazu, aber auch Ostern wird in diesem Jahr anders als sonst. Seit mehreren Wochen werden Gottesdienste zum Teil schon online als Video übertragen, und Kirchen bieten weitere Services wie Telefongottesdienste an.

Eine Änderung betrifft auch das Rappeln/Klappern, denn das findet in diesem Jahr beispielsweise an vorgegebenen Zeiten von zuhause am Balkon oder von der Haustür aus statt.