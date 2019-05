Natur : Gesundes aus der Naturküche

Hilscheid Um essbare Wildkräuter geht es am Sonntag, 12. Mai, von 14 bis 17 Uhr am Hunsrückhaus. Die Teilnehmer des Seminars sammeln gemeinsam Wildkräuter in der Natur und stellen dann schmackhafte Smoothies (mit Obst im Mixer), gesunde grüne Säfte (aus dem Entsafter), Dörrbrot und Salate her, die sie anschließend gemeinsam verzehren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zusätzlich gibt es Informationen über den Stellenwert von Wildkräutern innerhalb einer gesunden Ernährung. Die Rezepte und kleine Steckbriefe der relevanten Wildkräuter erhalten die Teilnehmer schriftlich. Bei schlechtem Wetter sollte angepasste Kleidung mitgebracht werden. Treffpunkt ist am Hunsrückhaus.