Bildung : Getrennt und doch zusammen

Bernkastel-Kues (red) Aufgrund der Schulschließungen wegen der Covid-19-Pandemie konnte die 13. Internationale Schülerkonferenz YRoNS (Young Researchers of Natural Sciences), nicht am Nikolaus-von-Kues-Gymnasium in Bernkastel-Kues stattfinden.

Die an dem Projekt beteiligten Schulen haben daraufhin entschieden, das Projekt als virtuelle Online-Konferenz mit Hilfe eines Videokonferenzsystems umzusetzen. Unter dem Thema „Separately, but together – our world during the Covid-19 period“ trafen sich rund 50 Schüler aus den Ländern Deutschland, Ungarn, Norwegen, Slowenien, Frankreich, den Niederlanden, Russland, Brasilien und Indien regelmäßig zu Online-Meetings, um sich in englischer Sprache über ihre Erfahrungen während der Corona-Zeit auszutauschen. Im ersten Treffen stellten die jungen Naturwissenschaftler sich und ihre Region vor, während die Schüler beim zweiten Meeting von ihren Erfahrungen während des Lockdowns berichteten. Das dritte Treffen war den Bereichen Wissenschaft und Kultur gewidmet. Die Nachwuchsforscher stellten experimentelle Projektarbeiten vor. Vom Nikolaus-von-Kues-Gymnasium beteiligten sich die Schüler Emely Marmann, Jonas Linden, Elena Später, Emilia Dzhenyeyev und Fynn Schneider an dem Projekt, das von den Lehrkräften Franziska Bauer, Nina Steffens und Christian Franzen begleitet wurde.