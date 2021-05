Kostenpflichtiger Inhalt: Kurioser Fund in Longkamp : Beim Blumen pflanzen: Mann stößt im Hunsrück auf scharfe Munition

Der Kampfmittelräumdienst fand in Longkamp mehrere Patronenhülsen. Am Ende waren zwei Eimer voll. Foto: Privat

Longkamp Brisanter Fund in der Trarbacher Straße in Longkamp: Große Mengen an Patronenhülsen lagen vergraben im Boden. Deshalb war der Kampfmittelräumdienst aus Trier in das Örtchen eingerückt.