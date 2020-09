Kommunalpolitik : Gewerbegebiet und Infotafel

Maring-Noviand Der Wirtschafts- und Verkehrsausschuss der Ortsgemeinde Maring-Noviand berät am Mittwoch, 30. September, über die aktuelle Beschilderung im Ort in Bezug auf Gäste und die Einrichtung einer weiteren Ortsplantafel an der Tankstelle in Maring-Noviand.

Außerdem sprechen die Kommunalpolitiker über eine Sachstandsermittlung zum geplanten interkommunalen Gewerbegebiet der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, um die neue Homepage im Rahmen des Projektes „Digitale Dörfer“ und um die Fortsetzung des Breitbandausbaus. Thematisiert wird auch der Stand der beschlossenen Vorhaben aus der Sitzung im November vergangenen Jahres.