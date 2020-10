Gewerbeverein Mülheim : Gewerbeverein Mülheim (Mosel) lässt Blumen pflanzen

Mülheim Auf seiner jüngsten Vorstandssitzung hat sich der Gewerbeverein von Mülheim an der Mosel mit mehreren Themen beschäftigt: Der Vorstand hat eine Beetbepflanzung für den Verduner Platz beschlossen. Die Schifffahrt der Mitglieder, die für dieses Jahr geplant war, soll 2021 nachgeholt werden.

Der Tannenbaumverkauf am Hotel Weißer Bär wird am Samstag, 12. Dezember, ab 14 Uhr stattfinden. In Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein Bernkastel plant der Vorstand am 18. April 2021 einen Tag der offenen Tür und das Dorffest in Mülheim.