Knapp am Jackpot vorbei Glückspilz aus der Eifel gewinnt 2,5 Millionen Euro im Lotto

Der Glückspilz, der dank seinem Lottogewinn um rund 2,5 Millionen Euro reicher ist, wird noch gesucht. Fest steht, dass der Mann oder die Frau aus dem Kreis Cochem-Zell kommt und im Lotto „6 aus 49“ in der Ziehung am Samstagabend, 1. April, gewonnen hat. Das berichtet Lotto Rheinland-Pfalz in einer Pressemitteilung.