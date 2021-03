Fotowettbewerb : Gewinner der Fotochallenge #MoselteiltGenuss stehen fest

111 Personen aus der Moselregion, der Eifel und sogar Baden-Württemberg nahmen an der Foto-Challenge #MoselTeiltGenuss der Regionalinitiative „Faszination Mosel“ teil und reichten ihre Fotos zum Thema „Moselgenuss“ ein.

„Nimm uns mit auf deine Genussreise und präsentiere dein kulinarisches Highlight im Bild“, lautete die Aufgabenstellung in diesem Jahr. Die Einreichungen waren vielfältig. „Moselgenuss ist nicht nur ein gedeckter Tisch oder ein Picknick in den Weinbergen, sondern auch die Erntemannschaft, die den Traubenlese-Abschluss feiert oder eine Wanderung durch die Mosellandschaft“, hieß es in der Jurysitzung.