Bernkastel-Kues Bernkastel-Kues feiert das größte Weinfest der Mittelmose. Am Samstagabend stand das traditionelle Feuerwerk als Höhepunkt des Festes an.

Mehr als 20 Moselgemeinden von Leiwen bis Zell präsentieren hier an fünf Tagen ihr Angebot an Rieslingweinen. Am Donnerstag gab es die Weine ab 17 Uhr an den Weinständen in etwas kleineren Probiermengen (5 cl) zu kosten: So können die unterschiedlichsten Weine in ihrer ganzen Vielfalt probiert werden – mehr als 500 Weine stehen zur Auswahl.